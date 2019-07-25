Эксперты назвали времена года, когда проще всего найти работу

Вопрос «Как устроиться на работу?» волнует сегодня каждого соискателя. Вы были сразу на нескольких собеседованиях, но после так никто и не перезвонил? Почему вам отказывают в трудоустройстве и когда все же лучше заниматься поисками нового места, «Вечерняя Москва» выясняла у экспертов.

В первую очередь, причина отказа соискателю может крыться в неправильном позиционировании задач. Надо себе четко представлять, на какую должность вы претендуете, в обратном случае работодатель не сможет помочь.

По словам психолога Московской службы психологической помощи населению Вероники Бессоновой, ей часто приходится слышать такое: «Боюсь устраиваться на работу» - причем нередко и от первоклассных специалистов.

— Но даже их можно убедить в том, что грамотная подготовка к интервью с потенциальным работодателем придаст уверенности в собственных силах, — отмечает Бессонова.

Для этого следует перед собеседованием продумать такие "мелочи", как маршрут до офиса, свой внешний вид и многое другое. Не забывайте, что не только опаздывать, но и приезжать намного раньше нельзя.

— Это - проявление непунктуальности, — говорит специалист,

День менеджера по персоналу расписан по минутам. Поэтому если вы явитесь на собеседование не вовремя, ему либо придется что-то сдвигать в своем графике, либо вы будете "мозолить глаза" в приемной. Оба варианта неприемлемы. Самое оптимальное - прийти за 15 минут до назначенного времени, чтобы успеть подготовиться к разговору.

— Вы спросите: а какой должен быть внешний вид? Постарайтесь одеться строго, с минимальным количеством аксессуаров и по погоде, — рекомендует эксперт.

Вам обязательно потребуются при собеседовании: резюме, паспорт, оригиналы и копии СНИЛС, ИНН, военный билет (для мужчин) и диплом о высшем образовании.

Следуя таким простым советам, утверждает специалист, вы сможете почувствовать себя уверенно.

Психолог отмечает, что заблуждаются те, кто думает, что успех в трудоустройстве не зависит от времени года.

— Если вы хотите найти для себя достойную работу в солидной компании, обратите и на это внимание. К примеру, в теплый период года устроиться проще, поскольку это пора отпусков. Например, летом легче найти сезонную работу, чем, собственно, и пользуются студенты. Руководители предприятий с удовольствием предоставляют им летнюю практику. Но, как правило, серьезных кадровых перемещений не происходит, — заверила специалист.

Осень. Закончился сезон каникул, отпусков и путешествий. Кто-то приступает к выполнению своих рабочих обязанностей, а кто-то ищет новое рабочее место. Наибольшая загруженность в отделах кадров и кадровых агентствах приходится именно на сентябрь и начало октября.

— В это же время большинство компаний открывают свои двери для новых сотрудников, — рассказывает корреспонденту «Вечерней Москвы» эксперт в сфере трудоустройства платформы HeadHunter Наталья Нечаева. — Так что подготовьте заранее хорошее резюме, поставьте перед собой четкие цели, и вперед.

А вот зима, по ее словам - не самое лучшее время для поиска работы. Конец года, подведение итогов и составление годовых отчетов...

— Вывод один: трудоустраиваться идем весной-летом, — советует эксперт и обнадеживает заявлением, что в последние годы ситуация на рынке труда все-таки медленно, но верно улучшается.

Специалист также уточняет, что работодатели начали открывать новые вакансии, и соответственно, у тех, кто ищет работу, появляется больше шансов ее получить. Это доказывают и цифры: если в 2018 году на одно вакантное место претендовало пять человек, то в 2019 их число сократилось до трех.

Важно знать, в каких сферах самый высокий уровень конкуренции. Сейчас это — юриспруденция, высший менеджмент, бухгалтерия, производство, особо требуются и специалисты по управленческому отчету и финансам. Студенты и другая молодежь, которые только начинают свою трудовую деятельность, находятся на третьем месте в рейтинге самых конкурентных сфер.

Консультант выделяет две отрасли, где происходит активный карьерный рост. Это IT сфера и сельское хозяйство. В 35 процентов компаний штат сотрудников увеличился более чем на треть. Перспективным в этом смысле считается и государственный сектор, и неправительственные учреждения.

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