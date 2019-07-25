Нино Катамадзе призналась, что скучает по российской публике
• 12:27 • 25 июля 2019
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Нино Катамадзе отметила, что не могла поступить иначе
Фото: Агенство городских новостей «Москва»
Грузинская певица Нино Катамадзе после недавних волнений в Тбилиси публично отказалась от концертов в России. В комментарии «Дни.ру» она рассказала, не жалеет ли о своем решении.
Певица отметила, что очень скучает по российской публике, но в данной ситуации не могла поступить иначе.
— Дело тут даже не в политике, а в моем личном ощущении ситуации. О тех своих словах не жалею, — заявила Катамадзе.
Певица отметила, что пока рано говорить о том, изменится ли ее позиция в будущем.
Напомним, что Нино Катамадзе в социальной сети выступила в поддержку протестующих в Грузии. Выступление в Москве на фестивале «Усадьба Jazz» она назвала последним в России.
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