Нино Катамадзе призналась, что скучает по российской публике

Грузинская певица Нино Катамадзе после недавних волнений в Тбилиси публично отказалась от концертов в России. В комментарии «Дни.ру» она рассказала, не жалеет ли о своем решении.

Певица отметила, что очень скучает по российской публике, но в данной ситуации не могла поступить иначе.

— Дело тут даже не в политике, а в моем личном ощущении ситуации. О тех своих словах не жалею, — заявила Катамадзе.

Певица отметила, что пока рано говорить о том, изменится ли ее позиция в будущем.

Напомним, что Нино Катамадзе в социальной сети выступила в поддержку протестующих в Грузии. Выступление в Москве на фестивале «Усадьба Jazz» она назвала последним в России.

Читайте также: Пушков направил предложение об ограничении въезда в Россию для Катамадзе