Пушков направил предложение об ограничении въезда в Россию для Катамадзе
Алексей Пушков рассказал, что направил в МИД РФ предложение об ограничении въезда в Россию грузинской певицы Нино Катамадзе. Об этом сообщает ТАСС.
Алексей Пушков уже выступал с подобной инициативой на заседании Совета Федерации и отметил, что в России введено ограничение на въезд в страну зарубежных политиков и общественных деятелей, выступающих с антироссийскими и русофобскими заявлениями. Однако Валентина Матвиенко попросила его формализовать данное предложение.
Напомним, что Нино Катамадзе в социальной сети выступила в поддержку протестующих в Грузии, а ее выступление в Москве на фестивале «Усадьба Jazz» она назвала последним в России. Позднее она удалила свой пост.
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