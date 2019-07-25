Матвиенко заявила о необходимости усилить наказание за домашнее насилие
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым принять меры, позволяющие ужесточить наказание за домашнее насилие. Об этом спикер заявила на пресс-конференции.
Уточняется, что в парламенте должны проанализировать законодательство в данной области и понять необходимость дальнейших корректировок.
— Мы изучим международный опыт в этой сфере. Нужно изменить патриархальный менталитет, — приводит слова депутата агентство городских новостей «Москва».
По словам Матвиенко, точной статистики преступлений в этой области в России нет. Спикер осудила правоохранительные органы, отклоняющие заявления жертв домашнего насилия, и призвала их реагировать на каждое обращение.
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