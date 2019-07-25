Природу вписали в архитектуру метро: какими станут новые станции Некрасовской линии

Станцию «Юго-Восточная» оформят в стиле среднеазиатских дворцов

Станцию «Юго-Восточная» Некрасовской линии метрополитена оформят в стиле среднеазиатских дворцов. Особенностью станции станут круглые светоотражающие плафоны на потолке, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Юго-Восточная» строится в районе Выхино-Жулебино, на пересечении Ферганской и Ташкетской улиц. Ее оформление перекликается с исторической архитектурой юго-восточного региона, топонимические названия которого отражены в названиях близлежащих улиц.

— Ее оформление напоминает архитектуру Средней Азии. Так, потолок украсят круглые светоотражающие плафоны, напоминающие купола минаретов, а разделительная стена между платформами выполнена в форме перевернутых арок с зубцами, это очень характерная деталь. Цветовое решение также отсылает к среднеазиатским строениям — станцию выполнят в бежевом, желтом, черном и сером цвете. Ранее мэр Сергей Собянин отмечал, что при полном запуске Некрасовской линии улучшится транспортная доступность для 800 тысяч человек, проживающих в Москве и Подмосковье, — пояснил Сергей Кузнецов.

Станцию «Юго-Восточная» Некрасовской линии метрополитена оформят в стиле среднеазиатских дворцов Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

На полу уложат гранит коричневых тонов, а стены отделают травертином, полированным или шлифованным известняком. На потолке будут металлические кассеты, окрашенные в темные цвета. Как уточнил главный архитектор столицы, на станции уже ведутся отделочные работы.

Все оттенки синего: утвержден дизайн станции метро «Окская»

Иллюзию реки с кругами на воде создадут на станции Некрасовской линии метро «Окская». Главным элементом дизайна станет потолок. Его оформят ярко-синими алюминиевыми панелями и светодиодными круглыми лампами.

— Архитекторов вдохновила расположенная неподалеку улица Окская, названная в честь реки Оки. Поэтому в качестве основного цвета для оформления станции был выбран синий. В оттенках синего оформят кассовый зал, вестибюли и платформу. Главным украшением помещений станет потолок. Его соберут из панелей синего цвета, освещать помещение будут светильники круглой формы. Диаметр одного составит около пяти метров. Мерцающие окружности на синем фоне будут создавать иллюзию реки с кругами на воде, — рассказал Сергей Кузнецов.

Иллюзию реки с кругами на воде создадут на станции Некрасовской линии метро «Окская» Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Стены на платформе выполнят из керамогранита, пол — из светло-серого гранита, а потолок облицуют алюминием.

«Окская» строится в Юго-Восточном округе, на пересечении Рязанского проспекта с Окской улицей. Проект предполагает один выход — к Окской улице и на Рязанский проспект.

Вдохновлено эпохой конструктивизма: какой будет станция метро «Стахановская»

Станцию «Стахановская» Некрасовской линии метро оформят в стиле конструктивизм. Его эстетику архитекторы передадут с помощью строгих геометрических форм в сочетании с красным, коричневым, темно-серым и белым цветами.

Новую станцию построят в районе Рязанский на юго-востоке Москвы. Она войдет в состав участка «Нижегородская» — «Косино».

Интерьер станции будет напоминать производственный цех. Колонны из гранита вдоль путевых стен сделают похожими на станки советских рабочих, белые плафоны-трубки на потолках напомнят перекрытия заводских помещений. Для оформления используют гранит и металл.

— Здание вестибюля будет прямоугольной формы с плоской кровлей. Фасады сделают стеклянными с отделкой серого и красного цветов. Проектом предусмотрен один выход — к остановкам общественного транспорта во 2-ом Грайвороновском проезде, — рассказал Сергей Кузнецов.

Станцию «Стахановская» Некрасовской линии метро оформят в стиле конструктивизм Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Он отметил, что такой дизайн-проект связан с названием новой станции. Советский шахтер Алексей Стаханов 31 августа 1935 года в донбасской шахте «Центральная-Ирмино» добыл за ночную смену 102 тонны угля при норме семь тонн. Рекорд положил начало так называемому стахановскому движению. Его участники старались максимально превысить установленные нормы производства.

Станцию метро «Нижегородская» оформят в стиле авангардистского искусства

Станцию «Нижегородская» Некрасовской линии метро оформят в стиле авангардистского искусства. В дизайне будет использован главный художественный прием супрематизма — сочетание геометрических фигур ярких цветов, передает портал мэра Москвы.

Соответствующий проект утвердили в Москомархитектуре. Так, потолки в кассовых залах украсят большие желтые и оранжевые квадратные плафоны. Путевые стены и прямоугольные колонны платформы также сделают желтыми и оранжевыми. Они будут контрастировать с серым цветом потолка и стен. А вдоль перрона установят ярко-оранжевые скамьи в виде кубов.

— При разработке проекта станции авторы вдохновлялись картинами Казимира Малевича, Лазаря Лисицкого, Николая Суетина и других художников-супрематистов. Заимствованные у мэтров идеи позволили архитекторам создать одну из самых ярких станций столичного метро. В интерьерах платформы будут одновременно присутствовать оранжевый, желтый, салатовый, голубой, белый, серый и черный цвета, — рассказал Сергей Кузнецов.

Он добавил, что освещение станции тоже будет контрастным. Свет будет варьироваться от теплого желтого до холодного синего. Потолки соберут из металлических алюминиевых панелей со встроенными в них светодиодами. Стены облицуют керамогранитом и натуральным камнем серого цвета, а полы вымостят полированным и шлифованным гранитом.

Станцию «Нижегородская» Некрасовской линии метро оформят в стиле авангардистского искусства Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Станцию Некрасовской линии метро «Нижегородская» строят на юго-востоке столицы, на Нижегородской улице в районе ее пересечения с Рязанским проспектом. Новая станция будет принимать поезда сразу двух линий метро — Некрасовской и Большой кольцевой. Для этого построят две платформы, на которые одновременно смогут приходить четыре поезда.

Проектом предусмотрено два выхода. Один будет вести к станции Нижегородская Московского центрального кольца (МЦК) и платформе Карачарово Горьковского направления Московской железной дороги, второй — к Рязанскому проспекту.

После завершения строительства новая станция войдет в состав транспортно-пересадочного узла «Рязанская» — одного из самых крупных в столице. Он объединит метро, МЦК, железнодорожный и наземный транспорт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр Москвы

— На станции «Нижегородская» завершил проходку уникальный для Москвы щит-гигант диаметром 10 метров. Он построил тоннель от станции «Стахановская», а полный запуск Некрасовской линии ждут более миллиона человек. Конечно, работы еще очень много, но запуска второго участка Некрасовской линии ждут как жители Некрасовки, Люберец, так и те, кто живет возле Таганско-Краснопресненской линии метро — это больше миллиона человек. Это важнейшее направление работы, поэтому метростроевцы будут делать все возможное, чтобы запустить ее как можно раньше, основные строительные работы планируется закончить уже в этом году.

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

— Проходка участка с двухпутными тоннелями на Некрасовской линии от переходной камеры за станцией «Косино» до «Нижегородской» осуществлялась при помощи двух десятиметровых щитов – «Лилии» и «Виктории». «Лилия» построила участок от «Косино» до «Юго-Восточной», затем щит, не разбирая, «протащили» сквозь станционный комплекс – и он продолжил работу. В мае этого года комплекс финишировал на станции «Окская». Щит «Виктория» двигался от «Окской»: сначала прошел перегон до «Стахановской», и вот теперь завершил проходку двухпутного тоннеля длиной почти 1,4 километра от станции «Стахановская» до «Нижегородской».

В настоящий момент продолжаются работы по возведению оборотных тупиков за станцией «Нижегородская» и ведется проходка правого перегонного тоннеля в одноименное депо. За время проходки на двухпутном участке Некрасовской линии специалисты компании «Мосинжпроект» приобрели уникальный опыт, который в дальнейшем будет применяться на других участках Большой кольцевой линии метро.

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