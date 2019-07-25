Аналитик рассказала, что август будет стабильным для рубля
• 13:55 • 25 июля 2019
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Менять рубли на евро и доллары лучше в первой половине августа
Фото: https://pixabay.com
Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова в комментарии «Российской газете» рассказала, что если геополитика будет нейтральной и не будет проблем на глобальном уровне, то август станет относительно стабильным месяцем для рубля.
Прогнозируемый курс доллара составляет 62–64 рубля, евро — в пределах 69,30–72 рублей.
Эксперт отметила неустойчивость европейской валюты, позиции которой могут еще более ослабнуть после решения ЕЦБ смягчить монетарную политику.
Анна Бодрова отметила, что если россияне хотят поменять валюту для каникул или отпусков, то можно сделать это в первой декаде августа.
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