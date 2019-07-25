Детский омбудсмен Подмосковья проверит информацию об избиении девочки-инвалида
• 14:06 • 25 июля 2019
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Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Электростали 10-летнюю девочку-инвалида избили прутьями три девочки 10–13 лет
Фото: Правительство Московской области
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова проверяет информацию об избиении девочки-инвалида в Электростали.
— Подключены все службы. Если факты подтвердятся, окажем помощь, поддержку, будем работать с семьями девочек, — приводит слова омбудсмена агентство городских новостей «Москва».
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Электростали 10-летнюю девочку-инвалида избили прутьями три девочки 10–13 лет. Инцидент произошел на детской площадке.
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