Сергей Собянин: Строительство нового моста в Мневниках вышло на финишную прямую
Мэр Москвы Сергей Собянин 25 июля осмотрел ход строительства балочного моста через шлюз № 9 Канала им. Москвы и станции метро «Карамышевская».
Глава города отметил, что в Нижних Мневниках сошлись два больших транспортных проекта столицы: строительство Северо-Западной хорды и Большой кольцевой линии метро.
— Северо-Западную хорду — ее дорожную часть — мы в прошлом году закончили, осталась узкая горловина — Карамышевский мост, — сказал мэр.
Он добавил, что шлюзовой мост не обеспечивал необходимую пропускную способность, в связи с чем было принято решение построить новый. У него будет шесть полос движения в обоих направлениях. Сам мост соединит улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники. Сейчас работы идут полным ходом.
Важно отметить, что старый Карамышевский мост, расположенный в 200 метрах от нового искусственного сооружения, сохранится и будет использоваться для поездок без выезда на транзитную магистраль Северо-Западной хорды.
— Второй проект — БКЛ, станция метрополитена, которая также активно строится, — рассказал Сергей Собянин.
Всего на западном участке БКЛ будет четыре станции: «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мневники» и «Можайская». Завершена проходка левого перегонного тоннеля от станции «Карамышевская» до станции «Улица Народного Ополчения». Сейчас тоннелепроходческий комплекс «Светлана» на 94 процента завершил проходку левого перегонного тоннеля от станции «Карамышевская» до станции «Улица Народного Ополчения».
— Окончание проходки намечено на конец августа этого года, — сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.
Также в сентябре свою работу начнет щит «Лилия». Он выполнит проходку двухпутного перегонного тоннеля от станции «Карамышевская» в сторону станции «Мневники».
По словам Сергея Собянина, рядом со станцией метро будет построен большой городской квартал.
— Первыми его жителями станут москвичи, переселяемые из пятиэтажек по программе реновации, — пояснил он.
Кстати, столичные власти рассматривают возможность строительства канатной дороги, которая соединит территорию Национального космического центра (НПЦ им. М.В. Хруничева) с Мневниковской поймой и строящейся станцией метро «Карамышевская».
Оба проекта, подчеркнул мэр столицы, должны быть сданы в 2020–2021 году.
— Они серьезно улучшат транспортную ситуацию в районе, свяжут западные и северные районы Москвы, — добавил глава города.
Напомним, что Северо-Западная хорда — новая скоростная магистраль, которая проходит через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее — до Мичуринского проспекта.
Общая протяженность дорог составит 83 километра. Трасса соединяет крупные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.
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