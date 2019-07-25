Сергей Собянин поздравил радиологическое отделение больницы имени Плетнева с юбилеем
• 14:47 • 25 июля 2019
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Мэр столицы отметил, что у отделения самый высокий уровень оснащенности по классификации Всемирной организации здравоохранения
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил радиологическое отделение больницы имени Д. Плетнева с пятилетием работы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что у отделения самый высокий уровень оснащенности по классификации Всемирной организации здравоохранения.
— Теперь лучевая терапия направлена в цель с точностью до миллиметра. С новыми технологиями московские врачи лечат самый сложный рак: пищевода, простаты, легкого, — отметил мэр столицы.
Всего с момента открытия отделения, помощь получили почти 10 тысяч человек.
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