Сенатор назвал задержание танкера РФ на Украине «абсолютно незаконным»
• 15:00 • 25 июля 2019
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Это серьезно ухудшает перспективы налаживания отношений двух стран, уверен политик
Фото: Скриншот с видео https://www.youtube.com/watch?v=81YtjWAiERc
Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал задержание сотрудниками СБУ российского танкера в порту Измаил в Одесской области.
По словам сенатора, действия Службы безопасности Украины «абсолютно незаконны».
— Это можно делать только по решению суда, — подчеркнул Джабаров.
Более того, это серьезно ухудшает перспективы налаживания отношений двух стран. Об этом пишет РИА Новости.
(новость дополняется)
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