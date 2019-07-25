Директор «Ленкома» рассказал о состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова пока останется в больнице для того, чтобы пройти обследование. Об этом рассказал директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер.
— Инна Михайловна может выйти из больницы через несколько дней, она уже в полном здравии, но ее оставили в больнице, чтобы сделать несколько капельниц, провести обследование, за этот год она очень устала, много работала, — сообщил Варшавер.
Он добавил, что артистка также собирается поехать на отдых для того, чтобы набраться сил, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Напомним: актриса получила травму во время спектакля в столичном театре «Русская песня» 18 июля, после чего была экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии.
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