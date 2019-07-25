Совфед призвал Зеленского разъяснить позицию по задержанию танкера
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на своей официальной странице в социальных сетях призвал президента Украины разъяснить собственную позицию относительно задержания российского танкера на территории страны.
Он отмечает, что если СБУ действует с санкции главы государства - значит продолжается провокация, которую начал Петр Порошенко. Бывший президент Украины, по словам Косаченко, действовал в интересах собственной избирательной кампании.
- И это очень плохо. И для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так ожидали от Зеленского новой политики, - отмечает глава международного комитета Совфеда в Facebook.
Как отмечает Косачев, ситуация с танкером требует немедленного разъяснения. Российский политик сказал, что наступает «час истины».
Напомним, что СБУ задержала танкер РФ за «блокирование украинских кораблей» в Керченском проливе.
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