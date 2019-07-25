Пушков прокомментировал задержание российского танкера в порту Измаил
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал задержание российского танкера в порту Измаил.
По его словам, в Киеве есть заговор с целью срыва сдвигов в отношениях с Россией.
В Киеве, безусловно, есть заговор с целью срыва каких либо сдвигов в отношениях с Россией. Выборы прошли плохо для этих сил. Отсюда - арест СБУ российского танкера в порту Измаил. Рассчитанный и преднамеренный ход сторонников тотальной враждебности к России в стилистикеПорошенко.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 25, 2019
— Выборы прошли плохо для этих сил. Отсюда — арест СБУ российского танкера в порту Измаил, — написал Алексей Пушков в Twitter.
Он добавил, что задержание российского танкера является рассчитанным и преднамеренным ходом тотальной враждебности к России.
Напомним, что Служба безопасности Украины задержала танкер РФ Neyma за «блокирование украинских кораблей» в Керченском проливе. Украинская сторона готовит ходатайство об аресте судна.
Читайте также: МИД прокомментировал инцидент с задержанным российским танкером в Керченском проливе