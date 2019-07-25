Пожилая россиянка погибла в Черногории
• 16:41 • 25 июля 2019
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Очевидцы трагедии сообщили, что вызвали для россиянки скорую помощь, однако медики не успели спасти ей жизнь
Фото: https://pixabay.com/ru/
На территории Черногории погибла 74-летняя россиянка. О трагедии стало известно 25 июля.
Жительница Российской Федерации погибла рядом с пляжем Самсара. Она утонула.
Как сообщает РИА Новости, зона отдыха находится в городе Бечичи в Черногории. Очевидцы трагедии сообщили, что вызвали для россиянки скорую помощь, однако медики не успели спасти ей жизнь.
На теле 74-летней женщины не обнаружено следов физического насилия.
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