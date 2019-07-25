Не смейтесь, но теперь у нас две Бузовы

Сестра Ольги Анна тоже решила запеть. Пока она только записывает дебютную песню и подогревает интерес к своему творчеству поэзией.

Впрочем, кто сейчас не пишет стихов? Кто не поет, назови!..

Каждый сам себе поэт, сам себе певец. Не у всех (слава Богу) есть возможность выйти на большую сцену или издать книгу. Но это не сильно охлаждает пыл творцов: есть ведь бесплатные соцсети, куда, как в помойную яму, сливаются все эти безграничные зарифмованные пошлости и штампы.

Но Анна Бузова — не тот случай кулуарного творчества «для друзей». Она хочет славы — большой славы, почти такой же, как у сестрицы. Тоже, кстати, распространенная ситуация. Пела Жанна Фриске — запела вослед сестра ее Наталья. Приняла, так сказать, семейную эстафету. У Наташи Королевой, оказывается, есть тоже поющая сестра Ирина Осауленко — певица Руся. Список можно продолжать: родственные поющие династии — это просто бич шоу-бизнеса. Поет бабка, поет дочка, поет внучка... Ну, понимаете.

Руку даю на отсечение — за Микеллой запоет и младшая дочь Алсу. Правда, на «Голос», скорее всего, не пойдет. Хотя — как знать...

Анна Бузова пошла по стопам сестры Фото: Аккаунт Анны Бузовой в Instagram (https://www.instagram.com/annabuzova/)

Но сейчас не о них.

Сестры Бузовы называли друг друга «любимки» — гадкое гламурное словцо, которое должно, по идее, подчеркивать удивительную ментальную связь родственниц. Потом, правда, «любимки» стали «нелюбимками». Поссорились зимой во время отдыха в Куршевеле. Сейчас, может, уже и помирились, кто их разберет, этих любимок. Но желание что-то кому-то доказать так просто не заткнешь.

Надо, чтобы все видели: я лучше, причем на всех фронтах. Смогла же Оля стать «певицей»? Значит, и Аня сможет. Обязательно.

Интересно, что сами «звезды» не понимают, как нелепо выглядят в своем желании стоять на сцене. Думают: негатив, который льется им на голову от подписчиков, — это всего лишь зависть. Вот и Ане набросали всяких злобных комментариев, а она в ответ написала, что ее это лишь вдохновило на творчество. На новое творчество!

Хочет петь — будет петь.

Потом споют дуэтом, сестры Бузовы. Мало половин!

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