Одежда, отпуск и развлечения стали более доступными

Москвичи стали тратить больше денег на развлечения, новую одежду и отпуск. К такому выводу пришли специалисты исследовательской компании Nielsen. Корреспондент «ВМ» пообщалась с членом Ассоциации финансового планирования, директором программы профпереподготовки экономического факультета МГУ «Советник по личным финансам» Натальей Смирновой и выяснила, умеют ли россияне грамотно распоряжаться своими средствами.

— Наталья Юрьевна, действительно ли статистика соответствует реальности?

— Дело в том, что параллельно с ростом трат на развлечения идет статистика по резкому увеличению количества потребительских кредитов. Есть риск, что эти две тенденции пересекаются и что люди тратят не свои деньги, а заемные. Если в расход идут уже заработанные средства, ничего страшного в этом я не вижу. Если же граждане берут кредитные карты, потребительские кредиты или, не дай бог, вообще микрозаймы, тогда ситуация ненормальная.

— Сколько вообще разумно тратить на досуг и отдых?

— Приличная история, не идущая в ущерб основному бюджету, — 10–15 процентов от дохода. Отпуск — это тот момент, который можно запланировать. Откладывая по 5–10 процентов от зарплаты, на самом простом банковском вкладе можно накопить на путешествие, не влезая в долги.

А вот эта внезапность, горящие путевки, накладывающиеся на желание оторваться от реальности, может закончиться плачевно. Человек возвращается, потратив все накопления, в долгах и в вынужденном ожидании следующей зарплаты.

— За рубежом так же тратят?

— Нет. В Европе обычно заранее планируют бюджет, в который должны будут вписаться, и копят. Даже если семья берет кредит на отпуск, процентные ставки с Россией несопоставимы. К тому же за рубежом не принято так шиковать. Они стараются уложиться в 5–10 процентов от доходов. Россияне эту планку часто превышают, для них отпуск — это из серии «дорвались, после нас хоть потоп».

— Каковы основные статьи расходов среднестатистического москвича?

— Еда, как ни странно. Если нет своего жилья, то на втором месте — аренда или ипотека. А дальше у каждого свое: развлечения, машина, дети и все, что с ними связано…

— Как обстоят дела с финансовой грамотностью?

— Я считаю, что этот момент исключительно индивидуален. У нас у всех есть доступ в интернет. И если человек задастся целью узнать больше про личные финансы, он найдет семинары по финансовой грамотности, которых в Москве огромное количество. А вот запрос в поисковике «как по-быстрому взять кредит», деньгами распоряжаться не научит точно.

СПРАВКА

По данным глобального исследования потребительского доверия The Conference Board, на досуг вне дома свободные средства без ограничений тратят 28% россиян, на шопинг — 37%, а на отдых — 31%. Число граждан, ожидающих «хороших» или «отличных» финансовых перспектив в ближайшие полгода, выросло до 33 процентов. 20 процентов называют лето лучшим периодом для трат денег.