Алексей Смертин рассказал, как правильно москвичам начинать свой день
• 16:57 • 25 июля 2019
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Футболист после завершения спортивной карьеры продолжает держать себя в форме
Фото: Иван Водопьянов, «Вечерняя Москва»
Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве», как жителям столицы лучше всего начинать свой день.
Он считает, что в Москве есть много площадок для детей и взрослых, где можно заниматься спортом. С утра необходимо делать зарядку, разминать мышцы. Летом можно совершать легкую утреннюю пробежку по столичным улицам.
Сам футболист после завершения спортивной карьеры продолжает держать себя в форме. Почти каждое утро он пробегает по 15–20 километров.
За сборную России Алексей Смертин провел 55 матчей. Сейчас он является директором РФС по региональной политике и международным отношениям.
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