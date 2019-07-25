Ученые изобрели материал, который позволит зарядить гаджет от тепла тела

Ученые из МИСиСа совместно с немецкими и шведскими специалистами разработали материал, который в дальнейшем можно будет применять для зарядки электронных устройств от тепла тела человека. Статья об этом была помещена в журнал Advanced Functional Materials.

Еще в 19 веке физик из Германии Томас Зеебек открыл эффект, благодаря которому термоэлектрические материалы преобразовывали тепло в электроэнергию при присоединении к пластине. Однако для этого пластину необходимо было нагреть до нескольких сотен градусов.

Теперь такие материалы заменятся полимерами, которые обладают большей гибкостью и для работы не требуют запредельно высоких температур. Кроме того, для достижения большей эффективности полимерные пластины можно будет дополнять различными химическими включениями.

Ученые из столичного Института стали и сплавов и их зарубежные коллеги создали улучшенную версию полимера с вытянутыми и упорядоченно расположенными нанотрубками. Характеристики материала позволят генерировать электроэнергию прямо из тепла человеческого тела.

Так, браслет для часов или чехол для смартфона из этого полимера дадут возможность с легкостью зарядить гаджет, не тратя время на поиск другого источника энергии.

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