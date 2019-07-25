Парящий мост построят над парком «Останкино»
Посетители парка «Останкино» 1 августа смогут увидеть парящий мост, который создадут к 80-летию ВДНХ. Об этом проинформировали в пресс-службе выставки.
— Всемирно известный французский художник Оливье Гросстет начнет создание парящего моста из картона и клейкой ленты 27 июля. С 27 по 30 июля команда художника будет работать над деталями моста — крышами, арками, карнизами и другими, — указано в сообщении.
Для создания инсталляции будут использованы 350 картонных коробок, которые соединят между собой при помощи клейкой ленты. Ожидается, что длина финальной конструкции составит 18 метров в длину и 2,5 метра в ширину.
Каждый желающий сможет увидеть необычный объект во время мероприятий, посвященных юбилею ВДНХ. Инсталляция будет стоять до 4 августа включительно, передает агентство городских новостей «Москва».
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