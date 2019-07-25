Расписание аэроэкспрессов между Шереметьево и Белорусским вокзалом изменят
С августа будет изменено расписание движения аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе «Аэроэкспресса».
— Часть рейсов будут отменены. В ночь с 1 на 2, со 2 на 3, с 5 на 6, с 6 на 7 августа произойдут изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов, курсирующих между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево, — сообщили в пресс-службе.
На период проведения работ будут отменены семь аэроэкспрессов. Время прибытия и отправления поменяют у семи поездов.
Пассажирам принесли извинения за временные неудобства. Их попросили заблаговременно планировать свою поездку в аэропорт, предварительно ознакомившись с расписанием движения поездов, передает агентство городских новостей «Москва».
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