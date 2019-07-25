Сергей Собянин посетил павильон «Здоровая Москва» в парке «Митино»

О павильоне «Здоровая Москва» в парке рядом с домом Ирина Насретдинова узнала от друзей и тоже решила пройти обследование: сдать основные анализы, сделать УЗИ, флюорографию, проверить зрение и слух.

— Вот уже кровь сдала, сижу в очереди на ЭКГ, — говорит девушка. — За один день в поликлинике тяжело пройти сразу весь комплекс исследований, а здесь всего за час максимум можно узнать о состоянии своего здоровья.

Павильоны «Здоровая Москва» открылись в московских парках в начале лета. Всего их 46, работают каждый день без перерывов и выходных с 8:00 и до 22:00. И что самое приятное — медицинское обследование полностью бесплатное. Из документов нужен только паспорт (или его копия). Полис ОМС спросят только в том случае, если вы не прикреплены к одной из поликлиник столицы. Врачи в павильонах принимают без предварительной записи, поэтому многие заходят в павильоны здоровья по пути или во время прогулок по парку.

— Хочется жить долго и счастливо, поэтому важно знать больше о своем здоровье, — пенсионерка Ольга Бурмистрова, увидев в парке павильон здоровья, не раздумывая согласилась сдать анализ крови. — Узнаю уровень холестерина, глюкозы и другие основные жизненные показатели.

В парке «Митино» рядом с павильоном «Здоровая Москва» организована веранда здоровья. Пока одни горожане проходили врачей, другие играли на свежем воздухе в настольный теннис и бадминтон, а также делали зарядку с четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым. Расписание тренировок с известными спортсменами можно узнать на сайте проекта «Здоровая Москва».

— Должен сказать, что горожане не очень любят заниматься профилактикой и диспансерным учетом, — сказал Сергей Собянин. — Во многом это связано с объективными причинами: запись, сервис и отношение в поликлиниках требуют определенной настройки. Мы как раз сейчас стараемся всю нашу медицинскую сеть сделать пациенториентированной.

По словам мэра, это большой проект, который требует времени, но поможет вывести поликлиники на хороший европейский уровень. Однако уже сейчас жители столицы могут совместить приятное с полезным и пройти диспансеризацию в парках. С начала запуска проекта бесплатные медосмотры прошли 150 тысяч москвичей. Ожидается, что к концу проекта эта цифра вырастет как минимум до полумиллиона.

— У нас проблема в чем? Молодежь, мужчины не любят ходить на медосмотры, — продолжил Собянин. — Но павильоны, если верить статистике, помогут это исправить.

По сравнению с поликлиниками, количество молодых людей и мужчин, проверивших здоровье в павильонах, выросло на пять процентов.

— Здесь просто аура совсем не больничная, — пояснила жительница района Митино Сабина Цветкова и попросила у мэра сделать так, чтобы павильоны «Здоровая Москва» работали каждое лето. — Еще одно пожелание — ввести дополнительные анализы. Например, на гормоны щитовидной железы или на онкомаркеры для мужчин младше 40 лет. К сожалению, некоторые заболевания сейчас омолаживаются. А в эти павильоны ходят люди разных возрастов.

Мэр ответил, что профилактика заболеваний, диспансерный учет — одни из главных направлений национального проекта «Здоровье», который направлен, в частности, на увеличение продолжительности жизни россиян. И Москва не останавливается на достигнутом. По словам врачей, есть возможность организовать в павильонах прием еще трех новых видов анализов.

— Более того, все горожане, у которых во время медосмотра были выявлены какие-то проблемы со здоровьем, получают направление на дообследование в поликлинике, — добавил Сергей Собянин. — То есть все это не просто для галочки, а системный проект, который имеет свое продолжение.

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