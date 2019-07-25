МВД Латвии не увидело причин включения Григория Лепса в черный список
МВД Латвии не видит причин для запрета въезда в республику российского певца Григория Лепса. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Марис Зариньш.
С инициативой включения Григория Лепса в черный список ранее выступил министр юстиции Янис Борданс. По словам Мариса Зариньша, существуют несколько причин запрета въезда иностранного гражданина на территорию Латвии.
Например, могут появиться подозрения компетентных органов, что иностранец участвует в преступной или антилатвийской организации, а также создает угрозу государственной безопасности или общественному порядку. Однако у МВД прибалтийского государства нет никаких оснований включать Григория Лепса в черный список, передает РИА Новости.
Напомним, что в мае артисту запретили въезд в Литву. Данное решение было инициировано группой депутатов парламента Литвы от оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы».
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