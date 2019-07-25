От дома до работы: глава управы района Печатники рассказал о своем утре

Глава управы района Печатники Альберт Юмадилов рассказал о том, как проходит его утро. Путь от дома до работы занимает не более 25 минут, каждая из которых имеет свою цель и ценность. Корреспонденты «ВМ» узнали, что чиновник успевает сделать за это время.



День Альберта Юмадилова начинается в 6:45 с чашки кофе и легкой пробежки. Без крепкого «американо» приступить к работе, по словам главы управы, невозможно.



— На работу я езжу сам, без водителя. Предпочитаю с утра самостоятельно объезжать улицы и дворы района, осматриваю, делаю замечания ответственным лицам, если это необходимо, — рассказал Альберт Юмадилов.



Чтобы не упускать ничего из виду, глава управы ежедневно меняет свой утренний маршрут, осматривает все, даже самые отдаленные уголки. Пять–шесть дворов всегда оказываются в поле зрения Юмадилова. Редкий рабочий старт главы обходится без замечаний. Сегодня, например, заметил, что уборка одной из внутридворовых территорий была проведена плохо, кто-то не вынес строительный мусор. Руководитель сразу же отправил фотографию сотрудникам районного «Жилищника». Уже к вечеру проблема была решена.



— У нас несколько рабочих чатов, где практически без перерывов ведется переписка. Здесь я высказываю замечания, заместители докладывают о проделанной работе, вместе решаем актуальные проблемы, — пояснил Альберт Юмадилов.



Кроме этого, глава управы регулярно мониторит группы жителей района в социальных сетях. Так, по его словам, проще понять, что их действительно волнует, на что необходимо обратить внимание ему как представителю исполнительной власти.



— Для меня жители и их желания — это основной ориентир в работе. Я работаю для них и всецело отдаюсь этому процессу, — отметил глава Альберт Юмадилов. — У самых активных горожан есть мой номер телефона.

Глава управы района Печатники Альберт Рашидович Юмадилов по дороге на работу разговаривает с местным жителем Михаилом Семкиным Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Больше половины рабочего времени глава управы проводит на выездах. Поэтому его легко узнают на улицах жители Печатников и общаются с руководителем района на дружеской ноте: обращаются к нему за советом или, например, высказывают свои предложения по вопросам благоустройства. Глава внимательно все фиксирует в заметках телефона, после чего подключает к решению вопросов своих заместителей, продолжая при этом контролировать процесс.



— Для того чтобы работать качественно, своему делу надо отдаваться полностью и быть с людьми искренним, — уверен Альберт Юмадилов. — И если ты живешь работой, любишь ее, то она начинает отвечать взаимностью и приносить хорошие результаты.



Именно поэтому свободного времени у Альберта Юмадилова нет. Обычно по окончании рабочего дня он прогуливается по благоустроенному скверу на улице Полбина. Сегодня мы вместе с главой прошлись по нему с утра. Здесь совсем недавно царило запустение и разруха. Сейчас на площадках бегают малыши, а жители постарше отдыхают на лавочках.



— Этот сквер — результат нашей совместной работы с жителями. Мы согласовывали с ними все — от проекта детских площадок до сортов высаженной зелени, — рассказа Альберт Юмадилов.

В управу Альберт Юмадилов приезжает в восемь утра. К этому времени глава уже успел раздать поручения, проверить порядок, пообщаться с жителями. Рабочий день официально начат. Но впечатление сложилось, что у Юмадилова он и не заканчивается.

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