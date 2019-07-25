Робота «Федора» могут отправить в открытый космос
Робота «Федора» могут отправить в открытый космос. Для этого ему предоставят вторую пару рук вместо ног.
Данный вопрос уже обсуждался конструкторами. Специалисты ежедневно проверяют механические системы робота. Об этом сообщает Twitter робота «Федора».
На ночь меня помещают в кофр, похожий на оружейный. Утром будят два специалиста, приговаривая: "Надо, Федя, надо..." И вновь начинается тяжёлая работа: испытания, проверки моих механических систем и приводов. Подготовка к полёту требует усердия. pic.twitter.com/TM9CO5YggH— FEDOR (@FEDOR37516789) July 25, 2019
Ожидается, что управлять моделью Skybot F-850 во время пребывания на МКС сможет как находящийся на станции космонавт Александр Скворцов, так и оператор из Центра управления полетами.
Ранее стало известно, что робот «Федор» получил эмблему с изображением кистей рук робота и человека в скафандре. Дизайнеры вдохновились фреской Микеланджело «Сотворение Адама».
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