Российскую туристку спасли в горах Грузии
• 18:35 • 25 июля 2019
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Пострадавшая была доставлена в больницу
Фото: Скриншот с видео
Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии спасли туристку из России, которая получила травмы в горах Грузии. В настоящее время женщина доставлена в больницу, врачи оказывают ей необходимую помощь, сообщает деловая газета «Взгляд».
Женщина получила травмы при посещении горного села Джута, расположенного на высоте 2200 метров над уровнем моря. Вместе с ней были еще три туриста из России. Самостоятельно передвигаться пострадавшая не могла.
Женщина была доставлена в больницу при помощи специального вертолета.
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