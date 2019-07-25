Банкрот за границей: что делать, если заблокировали карту во время отпуска

Причины блокировки банковских карт разнятся: от подозрений в спонсировании террористических организаций до защиты средств владельца от мошенничества. Финансовой организации может показаться подозрительной только что проведенная транзакция, или у сотрудника появятся сомнения в том, что деньги с электронного счета переводите вы. Вот только чрезмерная забота о клиентах порой ставит путешественников в довольно сложную ситуацию.

— При выезде за рубеж нужно брать не меньше двух карт, — рассказал Сергей Шерстобитов. — Желательно, чтобы одна из них была оформлена в иностранном банке, который ведет свою деятельность в России. Уже будет в разы спокойнее.

Второе правило, по словам эксперта, не пользоваться банкоматами, которые установлены в «неуверенных местах»: не на центральных улицах, в слабо освещенных переулках, подвальных магазинах или непонятных кафе. Лучше снимать наличные в терминалах, расположенных непосредственно в отделениях банков.

— Правило номер три — обращать внимание на то, чтобы при проведении оплаты рядом с вами или позади вас не находились посторонние люди, которые могут увидеть ПИН-код, — добавил Шерстобитов. — Это поможет с очень большой вероятностью избежать неприятностей.

Еще один немаловажный совет — при посещении ресторанов, кафе или магазинов не отдавать свою карту в чужие руки. Пластик всегда должен находиться либо в руках владельца, либо как минимум в зоне визуального контроля.

— Если карту внезапно блокируют, нужно немедленно связываться с банком-эмитентом, — утверждает специалист. — Обычно снять ограничения можно, назвав кодовое слово или ответив на секретный вопрос. Но на всякий случай всегда держите при себе запас наличных денег.

Специализированные туристические форумы дают еще одну рекомендацию: перед поездкой в азиатские страны поставить банк в известность о предстоящем путешествии.

— Дело в том, что в Юго-Восточной Азии действительно был очень высокий процент хищений, — объяснил феномен Шерстобитов. — Однако очень многие банковские приложения на смартфонах позволяют так или иначе отслеживать вашу геолокацию с достаточно высокой точностью. Если банк понимает, что вы находитесь за пределами Российской Федерации в какой-то конкретной стране и оттуда же проводятся операции по карте, вопросов, скорее всего, не возникнет. Но лучше все же заранее подстраховаться и предупредить банк.

Ищем деньги

Поскольку чаще всего мы оказываемся за границей по турвизе, подработка при временном банкротстве исключена. Но добыть денег легальным способом реально.

— Дистанционная подработка в российской компании. Получить пару тысяч можно, выполнив дистанционные поручения той или иной фирмы через интернет. Часто на фриланс нанимают сайты, накручивающие отзывы.

— Волонтерство. Если вы оказались где-нибудь в Испании без денег и крыши, попросите у местных работу за «еду и ночлег». Помогут мелкие кафе, магазины или храмы.

— Монетизация талантов. Профессиональные фотографы или музыканты имеют возможность подзаработать прямо на улице. Правда, стоит ознакомиться с законодательством. Например, в Японии уличным музыкантам придется ночевать в отделении полиции.

Наличка или пластик

Казалось бы, лучший способ защититься от внезапной блокировки карты — взять с собой деньги наличными. Но тут в силу вступает не только человеческий фактор, но и законодательство.

Первое и главное: без декларирования на границе из России в наличной форме можно вывозить не более десяти тысяч американских долларов или эквивалент этой суммы в любой другой валюте. Это сделано для того, чтобы пресечь мошеннические схемы. Если налички больше, в аэропорту придется идти в красный коридор, заполнять декларацию и прилагать к ней документальное объяснение, откуда у вас такие средства и для чего они вам за рубежом.

Однако при путешествии отчитываться придется еще и перед иностранными пограничниками. Так, в Болгарию можно ввозить не более тысячи долларов наличными, в Китай — не более пяти тысяч.

Рассчитать количество денег, необходимых в путешествии, проще всего по требованиям посольств к выпискам из банковского счета. Так, Греция указывает 50 евро на день поездки, Франция — 120 евро. Эти цифры консулы, вопреки расхожему мнению, берут не с потолка, а основываясь на среднестатистических тратах туристов. Так что на них вполне можно ориентироваться.

С особой осторожностью следует относиться к обмену денег. Так, если в стране пребывания в ходу доллары и евро, купить их выгоднее в России. А вот менять рубли на «третью» валюту лучше по прибытии. Во-первых, российские банки нередко завышают курс, что приводит к потерям от пяти до десяти процентов. А во-вторых, обмен все равно происходит через долларовый эквивалент (условно: рубль-доллар-юань), что влечет лишние траты.

Про обменные пункты в аэропортах и на вокзалах лучше сразу забыть. Курс в таких пунктах завышен неимоверно, а установленную банком зависимость «рубль-доллар» или «рубль-евро» они элементарно округляют в выгодную для себя сторону. Узнайте у вашего банка, можно ли оформить мультивалютную карту. Ее отличие от обычной в том, что она не привязана к рублевому счету и может совершать оплату без конвертации.

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