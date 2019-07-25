Минобороны Турции сообщило о завершении первой части поставок С-400 из России
• 18:43 • 25 июля 2019
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Вторая часть будет отправлена в Анкару
Фото: Официальный сайт Министерства обороны России
Минобороны Турции рассказало о завершении первого этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Поставки новых систем ПВО в Турцию начались 12 июля.
Контракт на 2,5 миллиарда долларов между Москвой и Анкарой был заключен в 2017 году. Часть суммы будет оплачена за счет заказчика, а другая — за счет российского кредита.
Поставка первых ПВО на авиабазу «Мюртед» завершилась 25 июля. Вторая часть будет отправлена в Анкару, передает Anadolu.
Новейшие системы ПВО С-400 предназначены для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет.
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