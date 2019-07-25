Ученые назвали потепление в XXI веке «беспрецендетным»
Ученые сообщили, что за последние две тысячи лет на планете происходило множество природных катаклизмов, однако потепление в XXI веке является «беспрецендетным».
Прежде процесс температурных колебаний достигал своих пиковых показателей дважды. Один раз это был Средневековый климатический оптимум (IV–XIII века) и последовавший за ним Малый ледниковый период (XVI–XVIII).
Как передает Nature, разница между нашим временем и указанными выше периодами принципиальная. Тогда климатические перепады затрагивали лишь некоторые части планеты Земля, сейчас же потепление распространяется повсеместно.
На данный момент природные скачки не задели небольшие участки Западной Антарктиды. В остальном потепление охватило 98 процентов Земли.
Читайте также: СМИ: Абсолютный температурный рекорд побила жара в Париже