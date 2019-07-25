Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года
• 19:11 • 25 июля 2019
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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился до 69,95 рубля
Фото: https://pixabay.com
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился до 69,95 рубля. Валюта достигла минимального показателя впервые с марта 2018 года.
Согласно данным торгов, доллар опустился на 35 копеек. Стоимость американской валюты составила 62,95 рубля, сообщает РИА Новости.
Европейский центральный банк выяснил, что ставка по депозитам будет оставаться на текущем уровне минус 0,4 процента годовых до середины 2020 года.
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