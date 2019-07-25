Первые столичные дома по всем стандартам реновации появятся в 2020–2021 годах
Первые дома, построенные по всем стандартам программы реновации жилищного фонда, появятся в столице в 2020–2021 годах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— В сегодняшнем классификаторе стандартов жилья то, что мы строим по программе реновации, — это полноценные дома бизнес-класса. Это не эконом и даже не комфорткласс. Эти дома по своему качеству равны бизнес-классу, — подчеркнул Марат Хуснуллин.
Он добавил, что на сегодняшний день по таким стандартам проектируются все дома по программе реновации.
Дома в рамках программы будут строиться в соответствии со «смарт-стандартом», разработанным по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Одной из его особенностей является установка вместо домофонов специальных устройств, позволяющих вызвать любую экстренную службу или выйти на связь с диспетчерской службой. Кроме того, под аппаратом будет расположена кнопка, предназначенная для использования маломобильными группами населения.
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