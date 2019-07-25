Президент США по телефону поздравил Зеленского с победой на выборах в Раду
• 20:30 • 25 июля 2019
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По итогам голосования партия Зеленского набрала 43,17 процента голосов
Фото: Кадр из сериала «Слуга народа»
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В процессе беседы западный лидер поздравил главу европейского государства с победой на выборах в Верховную раду.
Трамп отметил не только победу, но и успешное проведение самого голосования.
— Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского с уверенной победой партии «Слуга народа», — цитирует РИА Новости пресс-службу президента Украины.
Напомним, что внеочередные выборы прошли 21 июля. По итогам голосования партия Зеленского набрала 43,17 процента голосов.
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