Сенатор указал на непрофессионализм членов команды Зеленского
Член комитета Совета Федерации по международным дела Сергей Цеков обратил внимание на непрофессионализм членов команды Зеленского после заявлений о Крыме.
Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев 24 июля заявил, что Киев рассмотрит вопрос о включении в текст украинской конституции пункт о создании «национальной автономии» в Крыму.
По его словам, Россия «поглотила Крым», передает RNS.
Потураев напомнил, что в начале XIX века Украина успешно сотрудничала с независимым Крымским ханством.
Сенатор Сергей Цеков посоветовал властям Украины лучше изучать историю Крыма.
— Фактически подобные предложения являются вмешательством во внутренние дела России, потому что каждый здравомыслящий политик понимает, что Крым воссоединился с Россией навечно. Те, кто делают подобного рода заявления, плохо знают историю Крыма, — пояснил сенатор в комментарии ФАН.
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