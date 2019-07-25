«Ничего не знаю о ее карьере»: Юрий Лоза высказался о последнем концерте Бузовой
• 20:46 • 25 июля 2019
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Юрий Лоза не слышал ни одной песни исполнительницы
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»
Российский певец Юрий Лоза прокомментировал заявление Ольги Бузовой о том, что ее предстоящий концерт станет последним.
Он подчеркнул, что не слышал ни одной песни исполнительницы.
— Ничего не знаю о ее карьере. Видел только, как в одной юмористкой передаче у нее отобрали микрофон, а голос остался. Мне неинтересны люди, которые на сцене не издают ни звука, — рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» Юрий Лоза.
Напомним, что Ольга Бузова в Instagram рассказала о том, что 14 ноября пройдет ее заключительный концерт. Она поблагодарила поклонников за поддержку.
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