Бабичев о последнем концерте Бузовой: Мир музыки ничего не потеряет
• 20:50 • 25 июля 2019
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По словам музыкального критика, Ольга Бузова является искусственно созданным проектом
Фото: Instagram @buzova86
Музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал заявление Ольги Бузовой, в котором она призналась, что ее концерт 14 ноября станет последним.
По его словам, «мир музыки ничего не потеряет» от ухода исполнительницы. Ольга Бузова является искусственно созданным проектом, в создание которого вложено много средств.
— Такие проекты долго не живут. Как быстро загораются, так же стремительно и потухают. Ольга, безусловно, яркая и харизматичная девушка, но музыкальная карьера — это все-таки комплекс слагаемых. И здесь одной харизмы недостаточно, — рассказал Евгений Бабичев корреспонденту «Вечерней Москвы».
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