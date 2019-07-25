Приметы и верования: о чем говорит непогода летом и как вернуть тепло

Ультраполярное вторжение холодных воздушных масс ожидается в столице в конце июля. Метеорологи предупреждают, что в некоторых регионах страны возможен снег.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, как наши предки прогнозировали погоду, о чем говорили холода в летнее время и по каким приметам можно было узнать о приближении теплой погоды. Корреспондент «ВМ» обратился к старшему научному сотруднику МГУ им. Ломоносова, кандидату филологических наук и культурологу Марине Князевой, которая рассказала о славянских традициях и обычаях, связанных с холодом и дождем летом.

— Как наши предки определяли, каким будет лето?

— Народная культура — это язык общения человека и вселенной. Русская культура обращена к Солнцу. Свет и тепло у русского народа пронизывают все. Неудивительно, что множество народных обрядов осенью, зимой, весной и летом направлены на общение с Солнцем. В марте славяне звали, «закликали» весну, пекли «жаворонков». 1 мая отмечали день Живы, богини плодородия и жизни. Ее «прибог» (сущность, помощник в образе животного — прим. «ВМ») — это кукушка. У кукушки весной, с наступлением тепла, наши предки спрашивали, сколько лет жить осталось. У кукушки, по народным поверьям, есть собственная трава, ее называют «кукушкины слезки» (травянистое лекарственное многолетнее растение яртышник обыкновенный — прим. «ВМ»). По этой траве гадали, удачными будут ближайшие дни или нет: срывали, скользя рукой по стеблю, соцветие и смотрели, что получилось. «Курочка» сулила застой, «петушок» — активность, благоприятное время.

— Наверное, немаловажную роль в прогнозах играли растения?

— В первую очередь предсказания погоды и, как следствие, ожидаемого урожая строились на сроках и интенсивности цветения растений. Так, черемуха может начать цвести в период с конца апреля до первых чисел июня. Но всегда с началом ее цветения наступает похолодание, часто выпадают осадки. Во время цветения черемухи хорошо ловятся щука и лещ, сеют пшеницу, сажают картофель. Если цветет долго, будет много пчел и хлеба. Это неудивительно, ведь урожай злаковых зависит от насекомых, которые опыляют растения. Если цветов черемухи много и они большие — лето будет дождливым. «Гадали» на мошкаре. Приблизительно после 25 мая в лесах и рощах появляются комары. Если комары появились раньше — лето будет холодным. Если комаров много — будет обильный урожай ягод. Если много мелкой мошки, уродятся грибы. Как мы видим, обрядовые праздники, приметы и верования в действительности тесно связаны с многолетними наблюдениями за природными процессами.

— 1 мая европейские народы тоже устраивали гулянья?

В Европе ночь на 1 мая известна как «ведьмин праздник», Вальпургиева ночь. Начиная с первых весенних дней в деревнях особенно много внимания уделяли Солнцу и теплу. Традиции разных народов, связанные с календарем, очень похожи. Но только в том случае, если эти народы поклонялись Солнцу. Существуют и культуры, которые поклонялись Луне. Два ярких примера таких совершенно различных народов — Россия и Китай.

— Нам роднее Солнце?

— Славяне — солярная культура, образ Солнца в языческих традициях славян очень разнообразен. В своих верованиях наши предки полагали, что Солнце могут представлять сразу несколько божеств. Весеннее, яркое Солнце, дающее жизнь всему живому, называли Ярило. Ему поклонялись с апреля. Представляли это божество в виде молодого, сильного и страстного юноши. Слова «ярость» и «Ярило» имеют общий корень. Распространенное топографическое название «Красный яр» означает «очень красивое место, полное энергии, света и жизни». Ярмарки и ярильники — торговые мероприятия, сопряженные с весельем, обрядовыми песнями и плясками — длились до летнего солнцестояния — «похорон Ярилы». Во время символических похорон чучела Ярилы народ просил Солнце остаться и дарить свет. После этого световой день шел на убыль.

— По каким еще приметам можно спрогнозировать погоду?

— Приблизительно в это же время праздновали Ивана Купалу. Примечали, если в ночь на Купалу моросит дождь, вскоре наступят жаркие дни, которые продлятся долго. Яркие звезды на ясном небе — осенью будет много грибов, обильно уродятся овощи.

В принципе по тому, как роса лежит на траве, можно понять, какая наступит погода. Если капли возле черенка или в середине листа, наступит солнечная, хорошая погода. Если роса рассеялась по травинке — будут пасмурные и холодные дни.

Наши предки внимательно следили за поведением животных. Например, если корова хорошо ест сено в конце лета — это к ранним холодам. Животное запасается энергией, жирком. Выходили всем миром убирать урожай, спасать то, что растили. Недозревшие плоды могли дозреть в амбаре или сенях. Главное, чтобы не сгнили от сырости или не подморозились под открытым небом. С одной стороны — «обряд», «примета», с другой — вполне логичные, рациональные действия.

— В середине лета тоже были традиционные празднества?

Ближе к «макушке лета», между Живой и Спасом, в ночь на Петров день праздновали «Облупу». Молодежь выходила из деревни, парни и девушки пели песни, играли в обрядовые игры, пытаясь узнать друг друга по голосу, а перед рассветом отправлялись на холм или берег реки встречать Солнце. Тот, кто увидел первый солнечный луч, кричал: «Облупа!» Т.е. солнце, как яичко, «облупилось», показалось из темноты. Все бежали в село и говорили об этом. Если чистого луча не было, все готовились к ненастью. Напомню, по народному календарю лето заканчивается в Ильин день, 2 августа. Иногда даже «перекапывали» урожай — корнеплоды извлекали из земли, чтобы по окончании холодных проливных дождей высадить вновь.

— А отчего же портилась погода? Кого в этом винили?

— Подобную внезапную непогоду связывали с мистическими существами — Марой, Мореной или Мокрухой, которые съедали или портили урожай. Мара — мастер порчи, она очень коварна, обычно прячется в тени. На свету ее не видно. Но в тени, по поверьям, Морену можно заметить и тут нужно не оплошать, действовать по обстоятельствам. Например, ловкий молодец вполне может пригвоздить к земле эту пакостницу вилами. По крайней мере, раньше в народе такой способ улучшения погоды считали трудным, но вполне реальным. «Нейтрализация» Мары не вечна. Мара неубиваема. Она, как и похороненный Ярило, потом возрождается и приходит снова. В других языках существуют слова, однокоренные «Маре». Это — «Мора» (аналогичный персонаж у западных народов), слова «морг» и «кошмар» однокоренные. Они близки понятиям «смерть», «страх», «тьма».

Если наверху языческой схемы мира у наших предков стояли Перун Даждьбог и Велес, в самом низу находились Мара Морена и ее «прибоги», помощники — Трескун, Студенец, Опока, Морозко и прочие «мелкие демоны». Наступили холодные дни? Мара мстит! Чтобы зло не пробралось в дом, солили пороги и подоконники.

— Как можно определить, долго ли продлятся дожди?

— Существовало «гадание на урожай», которое, по факту, мы можем назвать метеорологическим тестом. Ложку соли клали у окна на ночь. Утром проверяли. Если соль набухала, была сырой — дожди затянутся. Очень разумно, ведь соль гигроскопична, крестьяне таким образом просто определяли влажность воздуха. Сегодня нам о циклонах и антициклонах рассказывают метеослужбы. А наши предки доходили до всего этого, копя на протяжении веков опыт и передавая информацию о «приметах» своим детям и внукам.

— Обычно в сентябре природа дарит людям неделю, а то и две тепла. Чем занимались наши предки в эти дни?

— Холодный, мокрый, «смазанный» конец лета может сулить яркое и теплое бабье лето. Природа необыкновенно расцветает, несмотря на трагический финал. Это компенсация, закономерные извечные циклы. В конце сентябре в деревнях устраивают посиделки — Луков день. Перебирают заготовленные луковицы, готовят запас на зиму. Позже, к первым морозам, собирают капустники — соседи и родственники вместе рубят на закваску и засолку капусту.

— У многих народов существовало гадание с помощью птиц. Как обстояли дела у нас?

— Эти обрядовые действия на Руси называли «зеньки». В октябре смотрели на птиц. Они сбивались в стаи и улетали на юг. Остающимся пичугам люди ставили угощение — хлебные крошки, зерно. Их просили остаться как символическую частичку лета. Если птицы улетали рано, «зеньки» считались «сиротскими» — к лютым холодам. Позже, в ноябре, на Козьму и Дамиана праздновали «Куриные именины». Резали и готовили кур. Гадали о зиме. Если жирок нагуляла — зима будет с морозами. О том же говорят обильный пуховой слой и плотное перо. Предсказания, как мы видим, вполне логичны и рациональны. Кур ели, обильная жирная пища помогала легче перенести первые морозы. А перины, подушки и набивные одеяла, сделанные из пуха, грели. Курица «хранила от холода».

— Но ведь зима — это не конец жизни? Зима тоже несет радость своим снегом, солнцем.

— Люди, готовясь к холодным дням, «переносили» лето в избу. Рубили зеленые ветви и украшали ими комнаты, расписывали поярче печь, вешали на окна полотенца с яркими узорами. В доме могли доращивать лук, морковь, прятали инструмент, в холодные ночи «в тепло» даже брали молодняк — ягнят, козлят, телят. Горница превращалась в мини-вселенную. Мы живем в северных широтах, поэтому проблемы холода и тепла для наших предков стояли очень остро, это был вопрос жизни и смерти. Холодное лето в России — не редкость. Чем холоднее были временные периоды, тем ярче становились узоры на рубахах и посуде, тем теплее была гамма орнамента. Даже сегодня чем дальше мы проедем на север России, тем больше киновари, желти, вохры на иконах. Они светятся алым, рубиновым, желто-золотистым цветом. Люди стремятся оставить солнечный свет в доме. Ведь половину лета будут лить холодные дожди. Потом придет осень, за ней — зима. И снова будет лето.

Комментарий священника

Клирик храма Святителя Николая, кандидат исторических наук, проректор Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета о. Филипп (Ильяшенко):

— Прежде всего хочу заметить: все, что мы знаем о настоящем древнем язычестве из заслуживающих доверия исторических источников, уместится на двух–трех страницах печатного текста. Язычество славян не следует путать с «новоделом», так называемым Родноверием, которое подносят нам в виде «древней религии». Язычество подразумевало поклонение идолам, обращение к бесам. Иногда проводились человеческие жертвоприношения. С этим сумели разобраться наши прадеды и отказаться от опасных игр.

Существуют традиции народа. Например, на Масленицу, за неделю до Великого поста, едят блины. Это нормально. Поклоняться всему круглому и видеть в блине символ «божества» — род безумия. Придумать, «реконструировать» ни на чем не основываясь можно что угодно. Через такое искажение традиций можно прийти к поклонению бесам — это очень плохо.

Суеверия не следует путать с приметами. Суетная вера — ложная вера. Это условный набор псевдоправил. Например, в некоторых губерниях крестьяне считали, что если молния ударит в дом в день пророка Илии, тушить пожар нельзя, это «грех». На самом деле подобные убеждения — бытовая глупость и отсутствие религиозной культуры.

Увы, на Руси со времен средневековья существует «двоеверие», «обрядоверие». Люди знают, что Господь есть, но при этом заигрывают с темной стороной. Это от непонимания. От этого многие беды. Если человек обращается не к единому Богу, а просит какие-либо силы ему помочь, он просит бесов. При этом темным силам просящий дает власть над собой, и бесы этим воспользуются.

Если речь идет о приметах, ничего плохого в этом нет. «Петр и Павел час убавил». С 12 июля, праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла, день укорачивается на час. «Илья пророк два уволок». Интернета и гаджетов у наших предков не было, приметы помогали ориентироваться во времени и вести сельское хозяйство.

Печь «жаворонков», чтобы «приманить весну», — суеверие. Печь 22 марта птичек в День памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся — православная традиция.

От редакции «ВМ» бонус. Рецепт «Жаворонка»

Продукты:

1 кг муки, 25 г дрожжей, 130 г растительного масла, 0,5 стакана сахара, стакан воды, щепотка соли.

Тесто:

Смешайте 250 г теплой воды и сахар, добавьте дрожжи.

Добавьте смесь в муку и перемешайте. Влейте растительное масло. Хорошенько вымесите тесто. Оно должно стать плотным, упругим и не липнуть к рукам.

Скатайте из теста шар, положите в кастрюлю. Накройте салфеткой и оставьте на час в теплом месте. Тесто должно увеличиться по объему в два раза.

Лепка и выпекание:

Обомните тесто. Нарежьте на кусочки примерно по 100 г, накатайте «колбаски». Завяжите «колбаски» узлом. С одной стороны сделайте утолщение — голову с острым кончиком — клювом. Сделайте из изюминок глазки. Расплющьте тесто с другой стороны, сделайте надрезы веером — это хвост. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте противень растительным маслом. Поместите изделия на противень. Смажьте поверхность «жаворонков» настоем крепкого чая с сахаром. Выпекайте около 40 минут.

Читайте также: Эксперты рассказали, чем туман опасен для человека