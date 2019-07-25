Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о попытке госпереворота
Лидера оппозиционной партии «Победившая Грузия», бывший министр обороны страны Ираклий Окруашвили был задержан местной полицией. Его арестовали по подозрению в организации попытки государственного переворота.
О задержании Окруашвили в разговоре с журналистами сообщил представитель партии Губаз Саникидзе. Он отметил, что лидера «Победившей Грузии» арестовали, когда тот ехал в офис политического объединения.
Как передает «Интерфакс», информацию подтвердили в МВД страны. В ведомстве подчеркнули, что по делу о попытке госпереворота арестовали в общей сложности 17 человек.
Напомним, что беспорядки в Тбилиси произошли в июне. Конфликт был спровоцирован инцидентом в парламенте.
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