Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины
• 22:19 • 25 июля 2019
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Задержанным оказался мужчина 1981 года рождения
Фото: https://pixabay.com
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в Раменском. Об этом сообщила начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Задержанным оказался мужчина 1981 года рождения. Скоро его доставят в следственные органы.
Напомним, что инцидент произошел 25 июля. По данным следствия, мужчина нанес женщине около 20 ножевых ранений и скрылся с места преступления.
Правоохранительным органам удалось найти автомобиль, на котором скрылся подозреваемый. В его отношении завели уголовное дело.
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