Как похолодание влияет на бизнес
Владельцы кафе уже почувствовали отток посетителей. Об этом сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.
— Когда резко снижается температура, падает и желание горожан куда-то выбираться, — добавил эксперт. — Наши коллеги выяснили, что снижение температуры даже на градус влияет на посещаемость. Ну и, конечно, большая проблема с летними площадками. Решать ее будут с помощью газовых фонарей, прогревающих воздух, но едва ли это улучшит ситуацию.
А вот у предпринимателей, специализирующихся на туристах, такой проблемы нет — их клиенты планируют поездки заранее и не станут менять планы из-за непогоды.
По словам исполнительного директора ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов Елены Тихоновой, холода не повлияют даже на короткие программы вроде прогулки на речных трамвайчиках: посетители заходят в салон и с удовольствием наблюдают, как мерзнут прохожие.
СПРАВКА
Июнь 2019 года стал самым жарким месяцем за 140 лет наблюдения — сообщают исследователи управления океанических и атмосферных исследований США. Средняя температура в мире составила +16,4 градуса, что на 0,9 выше привычного показателя. В Москве же средняя температура оказалась на три градуса выше, чем в предыдущие годы. Максимальная была зафиксирована 9 июня на ВДНХ — тогда воздух прогрелся до 31,2 градуса.