Три человека пострадали в аварии на МКАД
• 00:42 • 26 июля 2019
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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Три человека пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей на МКАД в районе Восточное Измайлово.
Корреспонденту «ВМ» в пресс-службе ГИБДД по городу Москва сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось в районе 107 километра МКАД, на внутренней стороне. Столкнулись КамАЗ и Hyundai Sonata, в результате аварии пострадали три человека.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
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