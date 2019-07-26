Прохор Шаляпин опубликовал пляжное фото с Цымбалюк-Романовской
Певец Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в социальной сети романтическое пляжное фото с Виталиной Цымбалюк-Романовской. На снимке артист стоит у моря в белых плавках, нежно обнимая свою возлюбленную. В настоящее время пара находится далеко друг от друга — певец в Москве, а пианистка в Сочи.
— И мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем не трудно, — подписал фото в Instagram Прохор Шаляпин строчкой из стихотворения Роберта Рождественского.
— Снова между нами города, Жизнь нас разлучает, как и прежде, В небе незнакомая звезда
Светит, словно памятник надежде, — ответила ему Виталина Цымбалюк-Романовская цитатой из песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.
Многие поклонники пары отметили, что они прекрасно смотрятся и пожелали им скорее пожениться и родить красивых детей.
«Женитесь уже!» — написал в комментариях фанат.
«Ой, и красивые детки у вас будут! Такие классные!» — отметила подписчица.
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