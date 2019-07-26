Эксперт предупредила о подорожании кондитерских изделий в России

Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Соответствующее мнение высказали в Московской торгово-промышленной палате.

Дело в том, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10 процентов, соответственно им придется платить 20-процентный налог, и это скажется на цене конечного продукта.

Эксперт отметила, что пальмовое масло в чистом виде не используют в кондитерской промышленности, из него производят жиры различного назначения, в том числе маргарин и спреды, а их уже применяют при изготовлении сладостей.

— Из-за роста НДС стоимость сырья может вырасти до 10 процентов в зависимости от содержания пальмового масла, — сообщила исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова корреспонденту издания «Известия».

В конце июля Государственная Дума приняла законопроект о лишении пальмового масла льготного НДС в 10 процентов. Потребители почувствуют рост цен примерно через полгода.

При этом производители утверждают, что найти замену пальмовому маслу практически невозможно.

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