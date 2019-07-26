Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп из-за теннисистки Кузнецовой
Посольство России в Соединенных штатах Америки направило ноту протеста в Госдеп из-за проблемы с получением визы теннисисткой Светланой Кузнецовой. Об этом дипломатическая миссия сообщила в четверг, 25 июля, на своей странице в Facebook.
Спортсменка столкнулась с проблемой — ей не дают американскую визу, поэтому она не может попасть на один из турниров серии Большого Шлема, который проходит в США.
В посольстве РФ отметили, что возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию российских спортсменов в крупных соревнованиях, которые проходят в США.
Отметим, что Светлана Кузнецова традиционно выступала успешно на Открытом чемпионате США.
Читайте также: «Карьера Шараповой подходит к концу»: молодые спортсменки вытесняют известных теннисисток