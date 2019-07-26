Дима Билан опубликовал фото в новом имидже
• 03:32 • 26 июля 2019
Поделиться:
0
doc76dqult2e0y7cnzfktd
Дима Билан давно зарекомендовал себя в качестве любителя внезапно и радикально менять внешность
Фото: Официальная страница Димы Билана в Инстаграм
Певец Дима Билан на своей странице в соцсети опубликовал снимки, на которых предстал перед поклонниками в новом имидже. Он перекрасился в блондина и сменил прическу.
Артист и раньше внезапно менял внешность, удивляя своих фанатов. Так, однажды он побрился налысо, а позднее для съемок клипа «Пьяная любовь» Билан проколол ухо.
— Подбираю луки для жизни в новых реалиях, — подписал певец одно из фото в Instagram.
Многим поклонникам понравился новый образ артиста. Они отметили, что он помолодел.
«Круто выглядит как. Примолодился», — написала фанатка.
«Прическа эта лучше, чем раньше. Ну, в принципе, вернулся к своему, только цвет волос поменял», — отметила подписчица.
Читайте также: Дима Билан сыграл призрака в своем новом клипе
Теги:
04:2126 июля 2019
04:0026 июля 2019
02:2526 июля 2019
01:4226 июля 2019
00:4226 июля 2019
00:2926 июля 2019
23:3025 июля 2019
22:1925 июля 2019
21:5325 июля 2019
21:3125 июля 2019
20:5125 июля 2019
20:1025 июля 2019
19:4925 июля 2019
19:3325 июля 2019
19:3225 июля 2019
19:1125 июля 2019
19:0425 июля 2019
18:5625 июля 2019
18:5125 июля 2019
18:2925 июля 2019
18:0025 июля 2019
18:0025 июля 2019
17:5125 июля 2019
17:4925 июля 2019
17:3625 июля 2019
17:2925 июля 2019
17:1425 июля 2019
17:0725 июля 2019
16:5825 июля 2019
16:4125 июля 2019
16:3325 июля 2019
16:1625 июля 2019
16:1525 июля 2019
15:5725 июля 2019
15:5525 июля 2019
15:4725 июля 2019
15:3825 июля 2019
15:3725 июля 2019
15:3025 июля 2019
15:1425 июля 2019
15:1425 июля 2019
15:0025 июля 2019
14:2125 июля 2019
13:5725 июля 2019
13:4225 июля 2019
13:3925 июля 2019
13:3925 июля 2019
13:1725 июля 2019
12:5425 июля 2019
12:4525 июля 2019
12:3625 июля 2019
12:3125 июля 2019
12:3125 июля 2019
12:2725 июля 2019
12:0525 июля 2019
12:0025 июля 2019
11:4525 июля 2019
11:2025 июля 2019
11:2025 июля 2019
11:1525 июля 2019