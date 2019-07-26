Канадский хоккеист нелестно отозвался об одном российском городе
• 04:21 • 26 июля 2019
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Хоккеист выступал за омский клуб «Авангард» в сезоне 2018-2019
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Игравший в российской Континентальной хоккейной лиге канадский хоккеист Максим Тальбо поделился впечатлениями о Магнитогорске. Там он сыграл свою первую игру в КХЛ. Его воспоминания относительно российского города оказались далеко не радужными.
— Самое дерьмовое место на свете. Очень маленький город, очень загрязненный. Магнитогорск — это не тот город, в котором хочешь прогуляться ночью, — рассказал хоккеист в подкасте Spittin' Chiclets.
Максим Тальбо выступал за омский клуб «Авангард» в сезоне 2018-2019, а до этого играл в ярославском «Локомотиве». Всего канадец провел в КХЛ 174 матча, он набрал 75 очков.
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