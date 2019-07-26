Российские моряки с задержанного СБУ танкера прилетели в Домодедово
Самолет из столицы Молдовы, на борту которого находились моряки российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные табло прилета.
Ранее российские моряки с задержанного в порту Измаил в Одесской области танкера вылетели в Москву из кишиневского аэропорта.
Служба безопасности Украины в четверг, 25 июля, сообщила, что задержала в порту Измаил в Одесской области танкер РФ Nika Spirit. Украинская сторона заявила, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода военных кораблей Украины во время инцидента в Керченском проливе. В МИД РФ сообщили, что выясняют обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных ответных мер.
Напомним, что в ноябре 2018 года три украинских военных корабля нарушили границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, они не реагировали на требования российских властей. Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей находились 24 военных. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы. В настоящий момент срок содержания под стражей продлили до 24 октября 2019 года.
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