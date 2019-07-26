Теплая погода вернется в Москву 26 июля
• 06:33 • 26 июля 2019
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При переменной облачности существенных осадков в Москве не ожидается
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Предстоящим днем, 26 июля, в столице ожидается переменная облачность, пройдут небольшие кратковременные дожди.
Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 25-27 градусов, в Подмосковье будет 22-27 градусов тепла.
Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, сообщается на портале «Метеоновости».
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