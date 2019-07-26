Выступление Виталия Кличко об уголовном деле рассмешило пользователей Сети
В Интернете поиронизировали над выступлением мэра Киева Виталия Кличко, который не сумел с первого раза выговорить словосочетание «институт судебных экспертиз».
Силясь произнести название организации, градоначальник запнулся на первом же слове, затем предпринял попытку выбраться из положения, но провалил ее, сказав «институт судовых», а не судебных экспертиз. Впрочем, и слово «экспертизы» вызвало у Кличко трудности.
Не совладав с лингвистическими трудностями, мэр впал в ступор, из которого его вытаскивал уже собеседник-журналист.
В Twitter и Facebook речь градоначальника ожидаемо подняли на смех.
«Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам», — отметил один из пользователей.
«Ему просто необходимо иметь при себе шпаргалку», — написал другой юзер.
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