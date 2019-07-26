Детям расскажут об основах бизнеса в столичных парках
Занятия для детей, посвященные предпринимательству, пройдут в двух парках Москвы. Интерактивный квест «КиндерСфера: стань предпринимателем» пройдет в детском парке имени Н.Н. Прямикова 27 июля с 12:00 до 18:00. 28 июля мероприятие пройдет в саду имени Баумана.
Специалисты расскажут, какой должна быть бизнес-идея, как открыть бизнес и где искать стартовый капитал. Дети приобретут базовые бизнес-навыки по методике KinderMBA.
Всего в рамках квеста откроют четыре тематические площадки: «Стартовый капитал», «Поиск бизнес-идеи», «Изучение рынка» и «Разработка бизнес-модели». Участники смогут нарисовать портрет своей целевой аудитории, пройти все этапы открытия собственного бизнеса и получить виртуальную валюту за правильные ответы на викторине.
Вход на мероприятия свободный, зарегистрироваться можно будет около центрального входа в парки.
До конца лета бизнес-квесты пройдут еще в Лианозовском парке и парке Победы на Поклонной горе 3 и 4 августа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Читайте также: Столичный психолог порекомендовала налаживать режим школьников с августа