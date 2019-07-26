Редкие боевые награды времен Великой Отечественной войны переданы в Главархив

В Главное архивное управление Москвы передана коллекция документов, наград и личных вещей участника Великой Отечественной войны, полковника артиллерии Федора Алексеевича Леонова (1902-1975). Об этом «Вечерней Москве» рассказали 26 июля в учреждении.

В Главархиве отметили, что совместная с центрами госуслуг «Мои документы» акция «Москва — с заботой об истории» продолжается. Недавно поступившая в фонд коллекция наград представляет немалую историческую ценность.

— Выходец из семьи простых брянских рабочих, Федор Леонов прошел путь от курсанта до командира одного из элитных соединений советской артиллерии — 26-й Сивашско-Штеттинской дважды Краснознаменной ордена Суворова артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного командования, — рассказали в Главном архиве столицы. — На фронтах Великой Отечественной первый бой принял на берегах реки Стырь в июне 1941–го, а последний дал в мае 1945 в ходе Берлинской операции.

Боевой путь Леонова увенчан пятью боевыми орденами. В их числе — орден Александра Невского Фото: Пресс-служба Главархива Москвы

Стоит отметить, что имя Ф.А. Леонова 13 раз упоминалось в Приказах и Благодарностях Верховного главнокомандующего, его боевой путь увенчан пятью боевыми орденами. В их числе — ордена Александра Невского и Суворова II степени, одни из самых почетных наград.

— Ими награждали представителей командного состава за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями, — пояснили в — Орден Александра Невского давался командирам-артиллеристам, «стремительно подавившим артиллерию врага, превосходящую по силе, или уничтожившим огневые точки или группы ДОТ и ДЗОТ, мешавшие продвижению наших частей, или настойчиво отразившим атаку крупной группы танков, нанеся им тяжелый урон».

А орден Суворова второй степени командиры корпусов, дивизий и бригад могли получить лишь за «организацию боя по разгрому вражеского корпуса или дивизии, достигнутому с меньшими силами», или «за прорыв современной оборонительной полосы противника, развитие прорыва и организацию неотступного преследования, окружения и уничтожения противника».

Орден Александра Суворова II степени Фото: Пресс-служба Главархива Москвы

Теперь эти славные боевые награды преданы на хранение в архивы столицы, а вместе с ними — подлинные красноармейская книжка и офицерское удостоверение, личные дела и наградные листы, бланки Благодарностей Верховного главнокомандующего и справки об излечении в госпиталях после ранений, служебные характеристики и отзывы о боевой работе, фронтовые фотографии, переписка с родными и боевыми товарищами.

— Все это — сохраненная в документах судьба достойного человека, подлинное свидетельство заботы нашего города о сохранении родной истории и исторической памяти, — добавили в учреждении.

Отметим, что кроме этих наград, за неполные четыре месяца акции в Главархив передано 80 орденов, 38 орденских планок, 51 орденская книжка, более 500 медалей.

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