«Спорт не является способом похудения»: диетолог рассказала, как правильно сбросить вес

Врач-диетолог Александра Швец рассказала о самых распространенных ошибках в рационе среди тех, кто желает похудеть. Эксперт объяснила, что для избавления от лишних килограммов необходимо всего-навсего придерживаться здорового питания.

«Вечерняя Москва» решила подробнее разобраться в теме и выяснить, какие ошибки совершают люди на пути к избавлению от лишнего веса и что нужно сделать, чтобы похудеть без вреда для здоровья. Диетолог Анжелика Дюваль дала несколько советов нашим читателям.

— Что ни в коем случае нельзя делать при похудении?

— Ни в коем случае нельзя находиться на питьевой диете и на коктейлях. О питьевых: люди начинают пить кофе, молочные коктейли. Тем самым они нагружают поджелудочную железу. Из-за этого повышается уровень сахара в крови, люди заболевают диабетом. Этот метод похудения я могу назвать одним из самых вредных.

Порошковые диеты. Это очень опасно, потому что 90 процентов компаний используют низкокачественный материал. Многие порошки содержат соевый белок, жиры, которые очень вредят организму. Вообще, такое питание было придумано как больничное. Оно предназначалось для людей, у которых проблемы с кишечным трактом. Порошки заставляют тракт лениться, люди сталкиваются с так называемым плохим стулом.

Нельзя фанатично считать калории. Например, батончик «Сникерса» равен 100–150 граммам отварной говядины. Качество и состав продукта имеют колоссальное значение. Питаясь одними батончиками, вы похудеете, но будет страдать организм.

— Насколько важны тренировки и нужно ли вообще ходить в зал, чтобы сбросить вес?

— Спорт не является способом похудения. Должна быть физическая активность в течение дня. Например, 20-минутная зарядка утром. Все остальное — временно. Человек захотел похудеть и записался в зал. Достигнув цели, о тренировках, как правило, забывают. Спорт — это износ организма, идет нагрузка на суставы, сердечно-сосудистую систему. Я не рекомендую ходить в зал, бегать, если больше 7 кг лишнего веса, так как этот вес сильно нагружает суставы, сердечно-сосудистую систему.

— Существуют препараты, которые помогают похудеть? Например, БАДы, чаи, слабительные?

— Есть таблетки, которые учащают работу сердца, из-за чего ухудшается работа его мышц. Таблетки на основе трав и всяческих растений, слабительные выводят из строя работу кишечника, они стимулируют быстрый выброс еды, она не успевает усваиваться. Это сильно ухудшает работу организма.

— Существует мнение, что сигареты сжигают жиры. Это правда?

— Есть такое, но это что-то вроде садомазохизма. Это абсолютно неправильно. В процессе курения человек сглатывает слюну, в которой остаются вещества из сигареты, яд. Со слюной он попадает в наш организм и медленно убивает его.

— Многие, желая похудеть, отказываются от завтрака и любой еды после 18:00. В крайнем случае только завтракают. Насколько это целесообразно?

— Очень многие, худея, переходят на голодовку. Она возможна, но только под присмотром специалиста, так как она предусматривает исключение определенных продуктов, а не прекращение питания в целом.

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